Fahrbeschränkungen in Seoul führten zu besserer Luftqualität

Photo : YONHAP News

Die Fahrbeschränkungen für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 in der Stadtmitte Seouls haben in den letzen zwölf Monaten stark zur Verbesserung der Luftqualität beigetragen.Das gab die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt.Seoul beschränkt seit Dezember 2019 die Fahrt der Fahrzeuge der Abgasklasse 5 in der Stadtmitte, um das Feinstaubproblem und Verkehrsstaus in den Griff zu bekommen.Die Analyse der Wirkung der Maßnahme ergab, dass das Verkehrsaufkommen der Autos der Abgasklasse 5 im vergangenen Dezember um 23,5 Prozent gegenüber Dezember 2019 zurückging.Auch die Feinstaubwerte sanken. Die durchschnittliche Konzentration von Feinstaub (PM 10) schrumpfte um 16,7 Prozent verglichen mit dem Jahresdurchschnitt von 2019. Die Dichte von Ultrafeinstaub (PM 2,5) sank um 16 Prozent.