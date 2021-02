Außenminister Südkoreas und VAE führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Der neue Außenminister Chung Eui-yong hat am Montag mit seinem Amtskollegen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ein Telefongespräch geführt.Das teilte das Seouler Außenministerium mit.Chung gratulierte, dass die Marssonde der VAE „Al-Amal“ (Hoffnung) jüngst die Umlaufbahn des Roten Planeten erreicht hatte.Beide Minister teilten die Einschätzung, dass sich die spezielle strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern trotz der Corona-Pandemie durch einen regen Austausch auf hochrangiger Ebene weiter entwickelt. Als Beispiele wurden die gegenseitigen Besuche der Außenminister im vergangenen Jahr und der Besuch des südkoreanischen Parlamentssprechers Park Byeong-seug in den VAE in der letzten Woche erwähnt.Sie nahmen zur Kenntnis, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten in verschiedenen Bereichen, darunter Gesundheit und Energie, fortgesetzt wird. Sie vereinbarten stetige Bemühungen, damit die Kooperation auf weitere Gebiete erweitert werden kann.