Präsident Moon verspricht Schaffung von über 900.000 neuen Arbeitsplätzen im Auftaktquartal

Photo : YONHAP News

Die Regierung will angesichts der eskalierenden Beschäftigungskrise über 900.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor im ersten Quartal schaffen.Diese Absicht teilte Moon in einer virtuell abgehaltenen Kabinettssitzung am Dienstag mit.Die Beschäftigungslage sei sehr ernst. Im letzten Monat sei die Zahl der Erwerbstätigen um fast eine Million gesunken, die Arbeitslosenzahl liege bei über 1,5 Millionen, sagte Moon.Der Staatschef äußerte Besorgnis darüber, dass der anhaltende Beschäftigungsrückgang bei Frauen und jungen Menschen, darunter befristet Beschäftigte und Tagelöhner, zur Polarisierung der Einkommen führen könnte. Er forderte eine aktivere Rolle der öffentlichen Hand und den Einsatz von Staatsgeldern.Moon versprach, dass die Zentralregierung, Gebietskörperschaften und öffentliche Institutionen Kräfte bündeln und den Plan unbedingt umsetzen würden, im ersten Quartal über 900.000 Stellen zu schaffen. Auch sollten eine Unterstützung für kühne Investitionen und Innovationen bei der Regulierung dem Zivilsektor mehr Spielraum für die Beschäftigung von Mitarbeitern geben.