Militär greift unidentifizierte Person nahe der Grenze auf

Photo : YONHAP News

Das Militär hat am Dienstagvormittag in der Nähe eines Kontrollpunkts nahe der innerkoreanischen Grenze eine unidentifizierte Person aufgegriffen.Die Person sei nahe einem Kontrollpunkt für das Sperrgebiet für Zivilisten südlich der demilitarisierten Zone geschnappt worden. Details würden nach dem Abschluss der laufenden Untersuchung bekannt gegeben, teilte der Vereinigte Generalstab mit.Wie verlautete, habe das Militär zwischenzeitlich die erste Stufe der Warnung vor eventuellen Eindringlingen aus Nordkorea, Jindogae, ausgegeben.Ein Militärvertreter sagte, dass seines Wissens die Person festgehalten worden sei, bevor sie sich den Stacheldrahtzäunen an der Küste nähern konnte.Es werde untersucht, ob die Person über die Grenze nach Nordkorea gelangen wollte.