Ministerium will über Impfstoff-Lieferung an Nordkorea vorerst nicht diskutieren

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium will über eine Lieferung von Corona-Impfstoff an Nordkorea vorerst nicht diskutieren.Darüber könnte später gesprochen werden, wenn die Sicherheit der Südkoreaner gewährleistet sei und diese eine Unterstützung Nordkoreas befürworteten.Das sagte ein Ministerialer auf die Frage eines Reporters, ob eine Versorgung Nordkoreas mit Covid-19-Impfstoff mit anderen Ressorts erörtert worden sei. In der aktuellen Phase sei dies nicht konkret geprüft worden.Die grundlegende Einschätzung sei aber, dass eine innerkoreanische Kooperation nötig sei, weil das Vorgehen gegen Covid-19 die Sicherheit der Einwohner sowohl in Süd- als auch in Nordkorea betreffe, sagte der Beamte. Er fügte aber auch hinzu, dass das Ministerium Diskussionen über Lieferungen an Nordkorea erst einleiten wolle, wenn genügend Impfdosen an Südkorea ausgeliefert und Impfungen durchgeführt worden seien. Zudem müsse man die Unterstützung und das Verständnis der Öffentlichkeit hierfür gewinnen.Das Vereinigungsministerium teilte außerdem mit, dass es mit dem UN-Kommando einen Termin für die Wiederaufnahme von Touren zum Waffenstillstandsort Panmunjom festlegen werde. Die Fortsetzung der Touren war angesichts der Lockerung der Corona-Regeln beschlossen worden.