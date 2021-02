Kospi legt dritten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi beendete den Handel 0,52 Prozent höher bei einem Schlussstand von 3.163,25 Zählern.Grund für den Anstieg seien Anzeichen für eine globale wirtschaftliche Erholung, die den Appetit ausländischer Anleger auf riskantere Anlagen gesteigert hätten, berichteten Analysten laut der Nachrichtenagentur Yonhap.Weltweit sei ein zunehmendes Interesse an riskanteren Anlagen zu beobachten, dies aufgrund einer möglichen Lockerung des Lockdowns in Großbritannien, sagte Lee Won von Bookkook Securities gegenüber Yonhap.