Kim Jong-uns Ehefrau zeigt sich erstmals seit einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas First Lady Ri Sol-ju ist erstmals seit über einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit erschienen.„Rodong Sinmun“, das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei, schrieb am Mittwoch, dass sich Machthaber Kim Jong-un und seine Ehefrau Ri am Dienstag im Mansudae-Kunsttheater in Pjöngjang eine Aufführung zum Geburtstag des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il angesehen hätten.Die Zeitung veröffentlichte ein Foto, das die beiden während der Aufführung im Publikum zeigt.Ri war zuletzt am 25. Januar letzten Jahres gesehen worden, als sie ein Konzert zum Mond-Neujahrsfest im Samjiyon-Theater in Pjöngjang besucht hatte.