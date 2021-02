Außenminister Südkoreas und Chinas führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Der neue Außenminister Chung Eui-yong hat am Dienstag mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi ein Telefongespräch geführt.In ihrem ersten Telefonat nach Chungs Amtsantritt hätten beide Minister über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, darunter die Beziehungen zwischen Südkorea und China, Fragen der koreanischen Halbinsel sowie die regionale Lage, diskutiert, teilte das Seouler Außenministerium mit.Chung und Xi waren sich über die Bedeutung des Austauschs zwischen den Staatsführern und hochrangigen Beamten beider Länder für die Vertiefung und Entwicklung der bilateralen Beziehungen einig. Sie vereinbarten, den Austausch aktiv voranzutreiben.Wang bekräftigte den Willen von Staatspräsident Xi Jinping für einen Besuch in Südkorea. Beide Minister vereinbarten die Fortsetzung der Kommunikation, damit Xis Südkorea-Besuch erfolgen kann, sobald sich die Corona-Lage beruhigt.Chung und Wang tauschten sich auch über die Lage in der Region einschließlich der koreanischen Halbinsel aus. Sie verständigten sich darauf, die Situation auf der Halbinsel stabil zu verwalten und die bilaterale Zusammenarbeit zu verstärken, um wesentliche Fortschritte bei der Denuklearisierung der Halbinsel und dem Aufbau eines dauerhaften Friedensregimes zu ermöglichen.