Kim Jong-un besucht zum Geburtstag seines Vaters Kumsusan-Palast

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum Geburtstag seines Vaters Kim Jong-il das Mausoleum der beiden früheren Staatsführer besucht.Der nordkoreanische Staatssender KCBS berichtete, dass Kim am Dienstag, am Tag des strahlenden Sterns, den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang aufgesucht habe.Er habe vor den dortigen Statuen der verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumengestecke abgestellt und die Halle besucht, wo die Leichname der beiden aufgebahrt sind, hieß es.Kim sei dabei von hochrangigen Beamten der Partei begleitet worden.Er hatte seit der Machtübernahme Ende 2011 jedes Jahr zum Tag des strahlenden Sterns, dem Geburtstag seines Vaters, den Kumsusan-Palast besucht.Laut einem Beamten des südkoreanischen Vereinigungsministeriums feierte Nordkorea den Tag des strahlenden Sterns dieses Jahr in einem leicht größeren Umfang, nachdem die Feierlichkeiten im Vorjahr so klein und bescheiden wie nie seit Kims Machtübernahme waren. Grund seien offenbar geänderte Richtlinien zur Seucheneindämmung.