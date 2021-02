NIS: Nordkorea verkürzt Wehrdienstzeit auf sieben bis acht Jahre

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS jüngst die Wehrdienstzeit verkürzt, um sich Arbeitskräfte für die wirtschaftliche Entwicklung zu sichern.Das berichtete der National Intelligence Service am Dienstag dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss. Auch NIS-Chef Park Jie-won hatte an der Sitzung teilgenommen.Laut Kim Byung-kee von der regierenden Minjoo-Partei Koreas berichtete die Behörde, dass Nordkorea die Wehrdienstzeit für Männer von neun bis zehn Jahren auf sieben bis acht Jahre verkürzt habe. Frauen müssten statt sechs bis sieben Jahren nur noch fünf bis sechs Jahre dienen.Der Geheimdienst sieht dahinter den Versuch, mehr Arbeitskräfte an den Wirtschaftsstandorten zur Verfügung zu haben, um den Fünf-Jahres-Plan für die Wirtschaftsentwicklung umsetzen zu können.Ha Tae-keung von der Partei Macht des Volks zufolge berichtete der NIS auch, dass in Nordkorea die Einfuhr und Verbreitung südkoreanischer Videos nun auch mit dem Tode bestraft werden können. Das Strafmaß für das Ansehen solcher Videos sei von bislang maximal fünf Jahren Haft auf bis zu 15 Jahre Haft verschärft worden.