Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 621 geklettert

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf über 600 gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 621 Neuinfektionen binnen 24 Stunden nachgewiesen worden seien. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Corona-Patienten im Land betrage 84.946.Die Zahl der neuen Fälle kletterte um 164 verglichen mit dem Vortag. Damit wurde die 600er-Schwelle erstmals seit dem 10. Januar wieder übertroffen. Nach den Feiertagen zum Mond-Neujahr in der Vorwoche, als viele Menschen unterwegs waren, sieht sich die Nation nun wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen konfrontiert.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um vier auf 1.538.