JCS: Nordkoreaner schwamm bis nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein am Dienstag in der Nähe des Sperrgebiets nahe der innerkoreanischen Grenze vom südkoreanischen Militär aufgegriffener Nordkoreaner ist mit Tauchanzug und Flossen nach Südkorea geschwommen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) gab am Mittwoch bekannt, dass der Mann wahrscheinlich durch das Meer an die Küste nahe dem Wiedervereinigungs-Aussichtsturm gelangt und dann durch einen Abwasserkanal unter einem Stacheldrahtzaun gelaufen sei.Auf diese Weise wollte er vermutlich das südkoreanische Bewachungssystem umgehen.Der JCS sagte, dass der Mann nach dem Erreichen der Küste mehrmals von militärischen Überwachungsgeräten erfasst worden sei. Jedoch seien keine angemessenen Maßnahmen getroffen worden. Es sei festgestellt worden, dass die Absperrung am Abwasserkanal mangelhaft gewesen sei.Der Nordkoreaner war am Dienstag gegen 4.20 Uhr von einer Überwachungskamera des Kontrollpunkts erfasst worden, als er von der zivilen Kontrolllinie an der Ostküste in Richtung Süden gelaufen war. Das Militär konnte den Mann erst drei Stunden später aufgreifen.Wie verlautete, habe der Nordkoreaner bei einer Vernehmung den Wunsch geäußert, in Südkorea zu bleiben.