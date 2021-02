Außenministerium will Einschaltung des IGH in Trostfrauenfrage sorgfältig überprüfen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium will sorgfältig überprüfen, ob die Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) gebracht werden soll.Das sagte Ministeriumssprecher Choi Young-sam am Dienstag vor der Presse angesichts der Forderung von Lee Yong-soo, einer Überlebenden der sexuellen Versklavung, nach der Einschaltung des IGH.Das Ministerium wolle die Position von Opfern noch anhören, hieß es.Der Sprecher fügte dann hinzu, die Regierung habe alle möglichen Bemühungen unternommen, um die Ehre und Würde der Opfer wiederherzustellen. Die Regierung werde weiterhin in enger Kommunikation mit ihnen stehen und sich um eine Lösung bemühen.Ein Komitee für die Thematisierung der Trostfrauenfrage vor dem IGH mit Lee an der Spitze hatte auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag verlangt, dafür zu sorgen, dass über die rechtliche Verantwortung der japanischen Regierung für die Angelegenheit völkerrechtlich geurteilt werde.