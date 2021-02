Zwei koreanische Independent-Filme zur Berlinale eingeladen

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische Independent-Filme sind zu den Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Nach Angaben von Filmverleihen wurde der Spielfilm „Fighter“ von Regisseur Yoon Jae-ho in den Wettbewerb Generation 14plus eingeladen. „Short Vacation“ von Kwon Min-pyo und Seo Han-sol konkurriert in Generation Kplus.Bisher wurden mehrere koreanische Filme in der Sektion Generation ausgezeichnet, darunter „House of Hummingbird“ im Jahr 2019.Die diesjährige Berlinale findet nicht wie bisher im Februar statt, sondern wird im März online eröffnet.Zuvor war bekannt geworden, dass „Introduction“, der 25. Spielfilm von Regisseur Hong Sang-soo, in die Wettbewerbssektion eingeladen worden sei.