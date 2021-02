Verfahren für Liefergenehmigung für AstraZeneca-Impfstoff abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Das Verfahren für eine staatliche Liefergenehmigung für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist abgeschlossen worden.Das stellt das letzte Verfahren für die Qualitätsprüfung durch die Gesundheitsbehörden dar.Das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit teilte heute den Abschluss des Vorgangs mit. Damit trete man in die Impfphase ein.Der Abteilungsleiter für Biopharmazeutika sagte KBS telefonisch, dass nun eine Mitteilung an die Fabrik für die Herstellung des AstraZeneca-Mittels in Andong geschickt werde, dass die Lieferung von Impfdosen möglich sei.Der AstraZeneca-Impfstoff war am 10. Februar in Südkorea zugelassen worden. Danach war das Verfahren für die Liefergenehmigung eingeleitet worden.