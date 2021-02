Baseballstar Choo Shin-soo zurück in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Baseballstar Choo Shin-soo, der viele Jahre in den USA gespielt hat, ist nach Südkorea zurückgekehrt.Der 38-jährige hatte am Dienstag einen Vertrag mit einem koreanischen Verein unterzeichnet. Am Donnerstag traf er am Internationalen Flughafen Incheon ein und begab sich in zweiwöchige Corona-Quarantäne.Der Pitcher spielt künftig für die Shinsegae Group. Die Einzelhandelsgruppe hatte den Verein SK Wyverns in Incheon übernommen. Choo soll am 11. März zum Team stoßen und am 20. März gegen den Titelverteidiger NC Dinos sein erstes Spiel in der Vorsaison bestreiten.Das offizielle Debüt wird er voraussichtlich am 3. April geben, wenn sein Team auf die Lotte Giants trifft. Dann könnte es auch zum Duell mit Lee Dae-ho kommen, der ebenfalls in der US-amerikanischen Major League gespielt hatte.Choo hatte 16 Spielzeiten in der MLB absolviert. Gleich nach dem Abschluss der High School konnte er 2001 einen Vertrag mit den Seattle Mariners unterzeichnen. In der höchsten Spielklasse debütierte er 2005 und war anschließend für die Vereine Cleveland Indians, Cincinnati Reds und zuletzt Texas Rangers aktiv.In der amerikanischen Liga hatte er sich ein hohes Ansehen erarbeitet. Kein in Asien geborener Spieler erzielte in der Liga mehr Homeruns und RBI (Schläge, die zu einem Punktgewinn des Teams führen).