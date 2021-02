Südkorea traf noch keine Entscheidung über Menschenrechtsresolution zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat noch keine Entscheidung über die UN-Menschenrechtsresolution zu Nordkorea getroffen.Über die Frage werde mit den USA und anderen Staaten noch diskutiert, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Seoul.Welche Haltung Südkorea zur diesjährigen Resolution des Menschenrechtsrats zu Nordkorea einnehmen werde, stehe noch nicht endgültig fest.US-Außenminister Antony Blinken hatte den Menschenrechtsrat aufgerufen, Resolutionen zur Menschenrechtslage in Nordkorea und anderen Staaten zu unterstützen. Damit signalisierte er eine Abkehr von der Haltung der Vorgängerregierung, die 2019 und letztes Jahr die Menschenrechtsresolution zu Nordkorea nicht mitgetragen hatte.Auch Südkorea hatte sich der Resolution in den vergangenen zwei Jahren nicht direkt angeschlossen und dies mit der besonderen Situation auf der koreanischen Halbinsel begründet.Außenamtssprecher Choi betonte, dass Südkorea ungeachtet dessen in Zusammenarbeit mit der Weltgemeinschaft Anstrengungen für eine Stärkung der Menschenrechte der nordkoreanischen Einwohner unternehme. Humanitäre Fragen betreffend Nordkorea, einschließlich des Schicksals der seit dem Koreakrieg getrennten Familien, zählten zu den Kernanliegen der Regierung.