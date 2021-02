US-Gericht verurteilt Nordkorea zur Zahlung von 2,3 Milliarden Dollar wegen Schiffsentführung

Photo : YONHAP News

Im Fall um das 1968 von Nordkorea entführte Kriegsschiff USS Pueblo hat ein US-Gericht Nordkorea zur Zahlung von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt.Am 16. Februar kam das Bezirksgericht für Washington D.C. zu dem Schluss, dass Nordkorea für die Entführung des Schiffs sowie Gefangennahme und Folterung der Besatzung verantwortlich sei.Das geht aus Unterlagen des Gerichts hervor, die am Mittwoch im Internetauftritt des Gerichts veröffentlicht wurden.Die Besatzung kam bis auf ein getötetes Mitglied elf Monate nach der Entführung im Januar 1968 frei.Allen Überlebenden wurde für die in der Gefangenschaft erlittenen Qualen eine Zahlung zwischen 22 und 48 Millionen Dollar gewährt. Zudem wurden etwa 100 Angehörige mit kleineren Summen unterstützt.Dasselbe Gericht hatte 2019 Nordkorea zur Zahlung von 500 Millionen Dollar an die Eltern von Otto Warmbier verurteilt. Er war 2017, sechs Tage nach der Rückkehr aus nordkoreanischer Gefangenschaft, gestorben.Nordkorea nutzt die Pueblo noch heute als Museumsschiff.