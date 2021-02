Hyundai Motor plant fünftägige Produktionspause in Asan

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor wird ab 8. März fünf Tage lang die Produktion in seiner Fabrik in Asan einstellen.Grund ist der geschrumpfte Absatz des einstigen Verkaufsschlagers Sonata. Letztes Jahr wurden 67.440 Einheiten von dem Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse verkauft, 32,6 Prozent weniger als im Jahr davor.Ein Firmenmitarbeiter sagte, dass kein Mangel an Halbleitern, sondern Bestandsanpassungen der Grund für die Produktionspause seien.Auch das Modell Grandeur soll für einige Tage nicht vom Band laufen.