Nordkoreas Kabinett will gesetzliche Gewährleistung selbständiger Unternehmenstätigkeiten überprüfen

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Kabinett will überprüfen, die selbstständige Produktion und Geschäftstätigkeiten der Unternehmen gesetzlich zu gewährleisten.Die Absicht teilte das Kabinett in einer erweiterten Sitzung seiner Vollversammlung mit.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Freitag fand die erweiterte Sitzung am Donnerstag virtuell statt, um die auf dem achten Kongress der Arbeiterpartei und der jüngsten Plenarsitzung des Zentralkomitees der Partei vorgelegten Aufgaben gründlich durchzusetzen.Die Sitzung wurde von Premierminister Kim Tok-hun geleitet.Pak Jong-gun, Vizepremier und Vorsitzender der Staatlichen Planungskommission, forderte bessere Maßnahmen für die Sicherstellung wirtschaftlicher Bedingungen und eines rechtlichen Umfelds, damit die Unternehmen ihre Produktion und Geschäftstätigkeiten selbstständig und aktiv durchführen, in höchstem Maße Kreativität entfalten und auf Veränderungen des Umfelds schnell reagieren können.Diskutiert wurde zudem über Verbesserungsmaßnahmen entsprechend dem System des sozialistischen Verantwortungsmanagements von Unternehmen, ein repräsentatives Beispiel der Marktwirtschaft nordkoreanischen Stils. Das System sieht größere Autonomie und Ermessensfreiheit der Unternehmen bei Geschäftstätigkeiten wie Produktion, Verkauf und Investitionen vor.