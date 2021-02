Corona-Impfstoff von Pfizer in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der Corona-Impfstoff von Pfizer am heutigen Freitag eingetroffen.Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sind 117.000 Impfdosen für 58.500 Menschen um 11.57 Uhr am Flughafen Incheon eingetroffen, die über die globale Initiative COVAX Facility beschafft wurden.Impfungen mit dem Pfizer-Vakzin beginnen am Samstag im Zentralen Impfzentrum, das im National Medical Center in Seoul eingerichtet wurde.Mit dem Pfizer-Mittel werden 55.000 Ärzte und Pflegekräfte geimpft, die Covid-19-Patienten betreuen. Sie sollen bis 20. März die erste Impfung bekommen haben.