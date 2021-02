61-jährige Pflegemitarbeiterin als Erste in Südkorea geimpft

Photo : YONHAP News

Eine Pflegemitarbeiterin in Seoul ist als erste Person in Südkorea gegen Covid-19 geimpft worden.Einer 61-jährigen Pflegemitarbeiterin namens Lee Kyung-soon sei um 8.45 Uhr im öffentlichen Gesundheitszentrum des Bezirks Nowon der AstraZeneca-Impfstoff verabreicht worden, teilte die Bezirksverwaltung mit.Nach der Impfung sagte Lee, dass sie in den letzten zwölf Monaten besorgt gewesen sei und sich nun sicher fühle. Sie dankte der Regierung, der Bezirksverwaltung und dem Gesundheitszentrum für die Bemühungen um den Start der Impfkampagne.Im Gesundheitszentrum des Seouler Viertels Geumcheon wurde gegen 9.06 Uhr eine 60-jährige Pflegemitarbeiterin namens Shin Jeong-sook geimpft. Sie sagte, sie fühle sich nun sicher. Es seien weder Nebenwirkungen noch Allergiesymptome aufgetreten.