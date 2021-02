Präsident Moon besucht Impfstätte

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat heute ein öffentliches Gesundheitszentrum in Seoul besucht, um den Start der landesweiten Impfkampagne vor Ort zu verfolgen.Nach der Ankunft im Gesundheitszentrum im Viertel Mapo wurde Moon von der Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, Jeong Eun-kyeong, und dem Leiter des Gesundheitszentrums, Oh Sang-cheol, über die Impfpläne berichtet.Moon sah anschließend zu, wie der Präsident des Nexon Kinderrehabilitationskrankenhauses, Kim Yoon-tae, um 9 Uhr die Spritze mit dem Impfstoff gesetzt bekam.Anschließend besichtigte Moon die Einrichtungen des Gesundheitszentrums für die Impfkampagne, darunter den Warteraum und Raum für die Vorbereitung von Impfdosen.Das Präsidialamt sagte, dass der Besuch des Präsidenten darauf abziele, die Bürger zu ermutigen, damit sie dank sicherer und zügiger Schutzimpfungen bald in den Alltag zurückkehren könnten.