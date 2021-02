Netflix will dieses Jahr 500 Millionen Dollar in koreanische Produktionen investieren

Photo : YONHAP News

Netflix will dieses Jahr 500 Millionen Dollar in südkoreanische Produktionen investieren und 13 neue Produktionen präsentieren.Das kündigte Kim Min-young, stellvertretende Content-Direktorin für Korea, Südostasien, Australien und Neuseeland, am Donnerstag an.Netflix habe weltweit über 200 Millionen Haushalte und in Südkorea über 2,8 Millionen Haushalte als Bezahl-Abonnenten. Dieses Jahr, das fünfte Jahr nach dem Start in Südkorea, wolle Netflix 500 Millionen Dollar in koreanische Contents investieren, um hervorragende koreanische Contents weltweit bekannt zu machen, hieß es.Netflix hatte 2016 seinen Dienst auf 190 Länder einschließlich Südkoreas ausgeweitet.Netflix stellte auch die 13 neuen Produktionen im Detail vor.