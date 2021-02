Südkorea meldet 406 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder auf über 400 gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 406 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt worden seien, davon 382 lokale Infektionen und 24 eingeschleppte Fälle.Bisher wurden insgesamt 88.922 Corona-Ansteckungen im Land gemeldet.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 144.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus stieg um vier auf 1.585. Die durchschnittliche Letalitätsrate liegt bei 1,78 Prozent.