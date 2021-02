Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag fast drei Prozent verloren, nachdem die die Kurse an der Wall Street am Donnerstag kräftig gefallen waren.Der Leitindey Kospi beendete den Handel 2,8 Prozent tiefer bei 3.012,95 Zählern.Anleger sorgen sich, dass es im Anschluss an die Corona-Pandemie zu einer Inflation kommen könnte.Der Anstieg der Renditen der US-Anleihen erfolge schneller als erwartet, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.