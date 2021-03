Südkorea und USA erzielten offenbar vorläufige Einigung über Truppenkosten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben laut Berichten eine vorläufige Einigung über die Aufteilung der Truppenkosten erzielt.Beide Seiten hätten sich am Sonntag in Washington im Grundsatz auf das elfte Special Measures Agreement (SMA) geeinigt, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.In dem Abkommen ist festgeschrieben, welche Summe Südkorea zum Unterhalt der rund 28.500 US-Soldaten auf seinem Territorium beisteuern muss.Südkoreas Chefunterhändler Jeong Eun-bo und seine US-amerikanische Ansprechpartnerin Donna Welton hatten die Verhandlungen am Freitag fortgesetzt.Das südkoreanische Ministerium nannte keine Details zu der Einigung. Die Ergebnisse würden bekannt gemacht, sobald die internen Berichtsverfahren abgeschlossen seien, hieß es.Die US-Zeitung "Wall Street" zitierte eine diplomatische Quelle, laut der das Abkommen bis 2025 gültig sein werde.