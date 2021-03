Son Heung-min und Sturmpartner stellen in Premier League neuen Rekord auf

Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat in der englischen Premier League einen neuen Rekord aufgestellt.Der Stürmer von Tottenham Hotspur bereitete am Sonntag in London in der zweiten Halbzeit der Partie gegen Crystal Palace einen Treffer von Harry Kane vor. Tottenham gewann das Heimspiel mit 4:1.Es war Sons 16. Torvorlage in dieser Saison und das 14. Saisontor des Sturmduos. Damit überboten sie den Ligarekord von Alan Shearer und Chris Sutton, die in der Saison 1994/95 für die Blackburn Rovers nach Zuspielen untereinander 13 Treffer erzielt hatten.Passkombinationen zwischen Son und Kane sorgten insgesamt für 34 Tore. Damit sind sie nur noch zwei Treffer von der Bestmarke von Didier Drogbar und Frank Lampard entfernt, die in ihrer gemeinsamen Zeit bei Chelsea an 36 Toren beide unmittelbar beteiligt waren.