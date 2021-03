BTS von „Billboard“ zu größten Popstars des Jahres 2020 gekürt

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS ist von „Billboard“ zum größten Popstar des Jahres 2020 gekürt worden.Das US-Magazin veröffentlichte am Sonntag die Liste „The Greatest Pop Star by Year: 1981-2020“. Laut Billboard wurde je ein Popstar für jedes Jahr im Zeitraum von 1981 bis 2020 gewählt, der in jedem Jahr den größten Einfluss ausgeübt habe.Für 2020 wurden BTS gewählt. Zur siebenköpfigen Boyband schrieb Billboard, die farbenfreudige Welt des koreanischen Pop sei bis vor einigen Jahren ein Genre gewesen, das sich an der Peripherie der Hauptströmung des amerikanischen Pop befunden habe. BTS hätten den wahren Durchbruch dieses Genres auf dem US-Markt eingeläutet.