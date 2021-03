Südkorea 2019 Marktführer bei 69 Produkten

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Unternehmen haben mit Stand 2019 bei 69 Produkten den größten Anteil am Weltexportmarkt erreicht.Das ergab ein Bericht des Instituts für internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für internationalen Handel (KITA), der am Sonntag veröffentlicht wurde.Die Zahl der koreanischen Produkte an der Weltspitze stieg laut dem Bericht um sieben im Vorjahresvergleich auf 69. Damit verbesserte sich Südkorea in der Weltrangliste um zwei Ränge gegenüber dem Vorjahr auf Platz elf. Das ist die höchste Platzierung seit der Einführung der entsprechenden Untersuchung im Jahr 2002.16 Produkte rückten neu auf Platz eins vor, während neun Produkte von der Spitzenposition verdrängt wurden.Unter den Weltspitzenreitern aus Südkorea machten chemische Produkte (27) und Stahl/Nichteisenmetalle (18) 65,2 Prozent aus.Zu den neuen Spitzenreitern zählen unter anderem Solid-State-Drives (SDD), deren Exportvolumen 2020 erstmals die Marke von zehn Milliarden Dollar durchbrach.Mit Stand 2019 liegt China mit 1.759 Produkten an der Spitze der Liste und somit das fünfte Jahr in Folge. Dahinter folgen Deutschland mit 654 Produkten, die USA, Italien und Japan.