Kryptogeld-Investitionen boomen – Tägliches Transaktionsvolumen erreicht fast acht Billionen Won

In Südkorea boomen die Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin.Das entsprechende Transaktionsvolumen erreichte im Tagesdurchschnitt fast acht Billionen Won.Laut Daten, die die Finanzdienstekommission einem Abgeordneten der Regierungspartei zur Verfügung stellte, wurden dieses Jahr bis 25. Februar Transaktionen in Höhe von 445 Billionen Won (393 Milliarden Dollar) an den vier größten einheimischen Kryptogeld-Börsen, darunter Bithumb, getätigt.Damit wurde das gesamte Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr von 356,2 Billionen Won weit übertroffen.Das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen betrug 7,9 Billionen Won (6,98 Milliarden Dollar). Das entspricht 40 Prozent des entsprechenden Volumens an der Leitbörse Kospi im Zeitraum vom 1. bis 10. Februar.Die Zahl der Mitglieder an den Börsen, die in den letzten zwei Monaten mindestens einmal mit Kryptogeldern gehandelt haben, beträgt 1,59 Millionen.Es herrscht praktisch Einigkeit darüber, dass die Zahl der Menschen deutlich stieg, die Kryptowährungen als Investitionsgegenstand betrachten und handeln. In Südkorea werden Kryptogelder weder als Finanzprodukte noch als Währungen anerkannt.