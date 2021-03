Präsident Moon will sich für Chancengleichheit von Frauen einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat ein Engagement dafür versprochen, dass mehr Frauen in Führungspositionen gelangen.Sollten mehr Frauen ohne Unterbrechung ihrer beruflichen Laufbahn in verschiedenen Bereichen höhere Positionen erreichen, würden auch eine inklusive Erholung und der Sprung nach vorne beschleunigt, schrieb Moon am Montag in einem SNS-Beitrag zum Internationalen Frauentag.Die UN-Einheit UN-Frauen habe „Frauen in Führungspositionen: Für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt“ zum Thema des diesjährigen Weltfrauentags bestimmt. Korea befinde sich auf diesem Gebiet auf einem peinlich Niveau, schrieb Moon.Die Regierung wolle ein Beispiel setzen. Sie werde eine Welt schaffen, in der Frauen die Rolle von Führungskräften mit ebenbürtigen Rechten in jedem Bereich spielen könnten, versprach er.Er zolle allen Frauen Respekt, die für die Erhöhung ihres Status gearbeitet hätten, indem er an die moderne und zeitgenössische Geschichte Koreas denke, in der Frauen, einschließlich der Trostfrauen-Opfer, ein schwereres Leben gehabt hätten. Auch inmitten der Schwierigkeiten infolge von Covid-19 seien Frauen ein Stützpfeiler bei der Krisenüberwindung gewesen. Er sei ihnen zutiefst dankbar, schrieb der Staatschef weiter.