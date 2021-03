Katze steckt sich mit Coronavirus an

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea hat sich eine weitere Katze mit dem Coronavirus angesteckt.Bei einer Katze in Gwangju wurde am Samstag die Infektion mit dem Coronavirus endgültig bestätigt, nachdem ihr Halter letzten Donnerstag positiv getestet worden war.Es ist die erste Corona-Ansteckung bei einem Tiergefährten in der Region Gwangju/Süd-Jeolla und der siebte Fall in ganz Südkorea.Laut internationalen Organisationen wie der Weltorganisation für Tiergesundheit und den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) der USA gibt es keinen Nachweis für eine Übertragung von Covid-19 von einem Tiergefährten auf einen Menschen.Die südkoreanische Seuchenkontrollbehörde arbeitete jedoch Corona-Richtlinien für Tiergefährten aus. Demnach müssen infizierte Hunde oder Katzen wenigstens für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben. Erst nach einem negativen PCR-Test kann das Tier aus der Quarantäne entlassen werden.Die Behörde bat um die Einhaltung der Eindämmungsrichtlinien bei der Betreuung eines mit dem Coronavirus infizierten Tiergefährten. Es gebe noch keinen Todesfall infolge von Covid-19 unter infizierten Tiergefährten im Land, hieß es weiter.