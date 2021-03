Ministerpräsident ordnet Einrichtung spezieller Ermittlungszentrale zu Spekulationsvorwürfen gegen LH-Mitarbeiter an

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat die Einrichtung einer gemeinsamen speziellen Ermittlungszentrale der Regierung angeordnet, die sich mit Spekulationsvorwürfen gegen Mitarbeiter der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft LH beschäftigen soll.Die Anordnung erteilte Chung, nachdem Nam Gu-jun, der Chef des National Investigation Headquarters, eines neuen Polizeiorgans, über den Betrieb eines Sonderermittlungsteams zu Immobilienspekulationen berichtet hatte.Mehrere Mitarbeiter der Korea Land and Housing Coporation (LH) stehen im Verdacht, in großem Stil Grundstücke in Städten gekauft zu haben, wo die Schaffung von New Towns geplant ist.Die angeblichen Spekulationen von Mitarbeitern von LH verstießen gegen das Ziel des Unternehmens, das für die Stabilität des Wohnungsmarkts gegründet worden sei. Das stelle auch einen Verrat an der Öffentlichkeit dar, sagte Chung.Immobilienspekulationen und weitere Verbrechen im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Bürger zählten gemäß der Anpassung der Ermittlungsbefugnisse zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei zu den wichtigen Ermittlungsbereichen der Polizei, sagte Chung. Er forderte, mit besonderer Entschlossenheit alle Ermittlungskompetenzen darauf zu konzentrieren.Für eine zügige Klärung des Verdachts werde das vorhandene gemeinsame Untersuchungsteam der Regierung sofort das Nationale Ermittlungshauptquartier damit beauftragen, seine Untersuchungsergebnisse unter die Lupe zu nehmen. Das Hauptquartier sollte zügig und gründlich ermitteln, forderte Chung.