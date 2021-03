Umfrage: Yoon Seok-youl gewinnt nach Rücktritt deutlich an Zustimmung

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Chefstaatsanwalt Yoon Seok-youl hat anlässlich seines Rücktritts in der Vorwoche als möglicher Präsidentschaftskandidat deutlich an Zustimmung gewonnen.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Korea Society Opinion Institute (KSOI) am Montag. Befragt wurden im Auftrag des Senders TBS am Freitag landesweit 1.023 über 18-Jährige danach, wer als nächster Präsident am geeignetsten sei.Yoon erhielt demnach 32,4 Prozent Zustimmung und führte damit die Liste möglicher Kandidaten an. Dahinter folgten der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, mit 24,1 Prozent und der Chef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Nak-yon, mit 14,9 Prozent. Der parteilose Abgeordnete Hong Joon-pyo kam auf 7,6 Prozent, Ministerpräsident Chung Sye-kyun auf 2,6 Prozent und Ex-Justizministerin Choo Mi-ae auf 2,5 Prozent.Der Zustimmungswert für Yoon stieg um 17,8 Prozentpunkte verglichen mit dem Ergebnis der KSOI-Umfrage am 22. Januar. Damals hatte der Jurist 14,6 Prozent gewonnen.56,6 Prozent der Befragten waren mit der Äußerung Yoons einverstanden, dass der Geist der Verfassung und das rechtsstaatliche System zerstört würden. 37,6 Prozent hätten kein Verständnis für die Bemerkung, die Yoon bei der Ankündigung seines Rücktritts gemacht hatte.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details können auf der Webseite der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.