KDCA: Kaum ein Zusammenhang zwischen Todesfällen und Corona-Impfung festzustellen

Photo : YONHAP News

Nach einer vorläufigen Einschätzung der Seuchenkontrollbehörde lässt sich kein Kausalzusammenhang zwischen den acht Todesfällen nach Corona-Impfungen und den Schutzimpfungen nachweisen.Das teilte das zuständige Untersuchungsteam der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag vor der Presse mit. Das Team habe bei einer Sitzung am Sonntag die acht Todesfälle unter die Lupe genommen.Alle acht Todesopfer seien in Pflegekrankenhäusern stationär behandelt worden und hätten unter Grunderkrankungen gelitten, hieß es. Zu ihnen zählen zwei Menschen in ihren Sechzigern, vier in ihren Fünfzigern und jeweils eine Person in ihren Vierzigern und Zwanzigern.Das Untersuchungsteam teilte mit, dass es sich bei keinem der Fälle um eine Anaphylaxie handele, die zum plötzlichen Tod führen könne.Bei anderen Menschen, die in denselben Einrichtungen, an denselben Tagen und mit Dosen derselben Herstellungsnummern geimpft worden seien, sei kein Fall einer schweren unerwünschten Reaktion festgestellt worden. Daher bestehe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Impfstoff etwas nicht gestimmt habe oder bei der Impfung selbst ein Fehler gemacht worden sei, hieß es.In vier Todesfällen läuft derzeit die Autopsie beim Nationalen Forensischen Dienst. Das Untersuchungsteam will zu einer weiteren Beratung zusammenkommen, sobald die endgültigen Autopsieergebnisse vorliegen.