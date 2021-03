„Minari“ gewinnt Critics´ Choice Award für besten fremdsprachigen Film

Photo : YONHAP News

Der Film „Minari“ hat den Critics´ Choice Award für den besten fremdsprachigen Film gewonnen.Bei der Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles zeichnete Critics´ Choice Association, der größte Verband von Filmkritikern in den USA und Kanada,den Streifen des koreanisch-amerikanischen Regisseurs Lee Isaac Chung mit diesem Preis aus.Alan Kim, der in der Produktion die Rolle des Sohns der Einwandererfamilie spielte, gewann den Preis für den besten jungen Schauspieler/Schauspielerin.„Minari“ wurde von Chung geschrieben und inszeniert und erzählt die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie, die in den 1980er Jahren nach Arkansas auf eine Farm zieht, um ihren eigenen amerikanischen Traum zu verwirklichen.