Bericht: Nordkorea reagiert nicht auf Kontaktversuche der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht bislang nicht auf Kontaktversuche der Biden-Regierung reagiert.Die neue US-Regierung habe seit Mitte Februar Bemühungen unternommen, Nordkorea über verschiedene Kanäle zu erreichen, meldete Reuters unter Berufung auf einen hohen US-Beamten.Der Beamte habe der Nachrichtenagentur am Samstag gesagt, dass Nordkorea auch über den New Yorker Kanal kontaktiert worden sei. Damit ist die nordkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen gemeint.Eine Antwort von Pjöngjang habe es aber nicht gegeben.Laut Reuters habe Nordkoreas UN-Vertretung auch auf die Bitte um eine Stellungnahme hierzu nicht reagiert.Die Biden-Regierung sei bislang sehr zurückhaltend dabei gewesen, ihren Ansatz gegenüber Nordkorea in der Öffentlichkeit zu erläutern. Die Nordkorea-Politik werde einer umfassenden Überprüfung unterzogen, meldete die Agentur weiter.