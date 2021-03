Eierpreise sollen im Zeitraum März bis Mai um 68 Prozent steigen

Photo : YONHAP News

Die Eierpreise in Südkorea sollen zwischen März und Mai um 68 Prozent steigen.Das prognostizierte die staatlich finanzierte Denkfabrik Korea Rural Economic Institute (KREI) am Sonntag. Die Eierproduktion werde in dem Zeitraum um 17,1 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgehen. Etwa 37,6 Millionen Eier würden voraussichtlich produziert.Die Zahl der Hühner in den Zuchtbetrieben werde in dieser Periode voraussichtlich um 8,7 Prozent im Jahresvergleich auf 66,1 Millionen Stück schrumpfen.Zurzeit kostet eine Palette Eier mit 30 Eiern 7.600 Won oder 6,69 Dollar. Der Preis war bereits gestiegen, da wegen der Vogelgrippe auf vielen Höfen Hühner gekeult werden mussten.