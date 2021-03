Südkorea hält an Corona-Abstandsregeln fest, teilweise Lockerung der Kontaktbeschränkungen

Photo : YONHAP News

Südkorea hält ab dem heutigen Montag weitere zwei Wochen an den aktuellen Regeln für die soziale Distanzierung fest.Jedoch werden die Kontaktbeschränkungen teilweise gelockert.Die Katastrophenschutzzentrale beschloss, an Stufe 2 der sozialen Distanzierung in der Hauptstadtregion bis zum 28. März festzuhalten. In den übrigen Gebieten des Landes gilt weiterhin Stufe 1,5.Demnach dürfen stark frequentierte Einrichtungen wie Cafés und Restaurants in der Hauptstadtregion nur bis 22 Uhr öffnen.Das Verbot privater Treffen von fünf oder mehr Personen gilt zwar weiterhin. Jedoch sind Ausnahmen erlaubt. Beispielsweise dürfen bis zu acht Personen zum ersten Kennenlernen der Familien von Braut und Bräutigam zusammenkommen. Wenn Kinder unter sechs Jahren anwesend sind, ist ein Treffen von bis zu vier Kindern und vier Erwachsenen möglich. Auch bis zu acht Angehörige dürfen sich versammeln.Auf Feiern zum ersten Geburtstag spezialisierte Restaurants dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder öffnen. In der Hauptstadtregion dürfen bis zu 99 Personen in einer solchen Einrichtung gemeinsam feiern.