US-Außenministerium betont vor Ministerreise Kooperation mit Südkorea und Japan

Das US-Außenministerium hat vor der Asienreise von Minister Antony Blinken die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Verbündeten Südkorea und Japan betont.Diese Position vertrat das Ministerium in einer Erklärung mit der Überschrift "Bekräftigung der unzerbrechlichen Allianz zwischen den USA und Japan".Darin heißt es weiter, dass die Biden-Regierung daran arbeite, die Beziehungen mit ihren Verbündeten zu stärken. Es gebe keine wichtigere Beziehung als die zwischen Südkorea und Japan.Ein robustes und effektives trilaterales Verhältnis sei entscheidend für die gemeinsame Sicherheit. Ebenso entscheidend sei es für gemeinsame Interessen hinsichtlich der Verteidigung von Freiheit und Demokratie sowie Förderung von Frieden und Sicherheit in der Region und weltweit.Der US-Außenminister reist heute gemeinsam mit Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Japan. Im Anschluss werden sie am Mittwoch und Donnerstag Südkorea besuchen.