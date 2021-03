Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Vorwoche um 56 im Tagesschnitt gestiegen

Photo : YONHAP News

In der letzten Woche sind die Zahlen der neuen Coronavirus-Infektionen sowohl in der Hauptstadtregion als auch in den übrigen Gebieten gestiegen.Laut der Katastrophenschutzzentrale wurden in Südkorea im Zeitraum vom 7. bis zum 13. März im Tagesschnitt 428,3 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Das sind 56,6 Fälle mehr als der Durchschnitt im Zeitraum vom 28. Februar bis zum 6. März, der bei 371,7 Fällen lag.In der Hauptstadtregion wurden letzte Woche im Tagesschnitt 313,9 Neupatienten erfasst, damit mehr als in der Woche zuvor. Damals hatte es durchschnittlich 294,6 Neuinfizierte am Tag gegeben.In den übrigen Regionen kletterte der entsprechende Wert auf 114,4 nach 77,1 Fällen in der Woche davor.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde bewege sich die Zahl der verfügbaren Krankenbetten für Covid-19-Patienten in einem stabilen Bereich.Die Regierung wies auf die zuletzt beobachteten Infektionen in verschiedenen Räumen des Alltagslebens hin. Wer Symptome habe, solle sich testen lassen, lautet der erneute Appell.