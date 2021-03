Erstmals seit einer Woche weniger als 400 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat zum ersten Mal seit einer Woche die 400er-Marke unterschritten.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 382 Neuinfektionen bestätigt, darunter 370 lokale und zwölf eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Covid-19-Patienten im Land sei damit auf 96.017 gestiegen.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um sechs auf 99.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um sechs auf 1.675.Am Sonntag wurden 1.074 Personen gegen Covid-19 geimpft. Bisher erhielten insgesamt 588.958 Personen in Südkorea die erste Impfung, knapp 563.000 mit dem AstraZeneca-Vakzin, der Rest mit dem Pfizer-Vakzin.Laut dem für die Covid-19-Impfung zuständigen Regierungsorgan wurden bis Mitternacht 28 weitere Fälle unerwünschter Reaktionen nach einer Impfung gemeldet. Die Zahl der gemeldeten Fälle wuchs damit auf insgesamt 8.347.Es wurden zwei weitere Fälle gemeldet, in denen eine Anaphylaxie vermutet wird. Die Zahl der entsprechenden Fälle stieg auf insgesamt 76. Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde sei noch kein ursächlicher Zusammenhang mit der Impfung nachgewiesen worden.