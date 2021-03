Bratschist Richard Yongjae O´Neill gewinnt Grammy-Award

Photo : YONHAP News

Bratschist Richard Yongjae O´Neill ist bei den 63. Grammy Awards ausgezeichnet worden.Der amerikanische Violaspieler koreanischer Abstammung gewann am Sonntag (Ortszeit) den Grammy-Preis in der Kategorie „Best Classical Instrumental Solo“.O´Neill war bis 2019 zwölf Jahre lang als künstlerischer Leiter des Kammermusik-Ensembles DITTO tätig. Er setzt sich für die Popularisierung der klassischen Musik ein. Seit letztem Jahr ist er Mitglied des Takács Quartet, ein in Ungarn gegründetes Streichquartett.Unterdessen ging die K-Pop-Band BTS leer aus. Die siebenköpfige Band hatte als erste südkoreanische Popsänger eine Grammy-Nominierung erhalten, und zwar in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“.