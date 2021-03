Japanischer Top-Experte verurteilt Ramseyers Artikel zu Trostfrauen

Photo : YONHAP News

Ein führender japanischer Experte für Japans Sexsklaverei während des Kriegs hat den umstrittenen Artikel des Harvard-Professors John Mark Ramseyer zu den sogenannten Trostfrauen kritisiert.Ramseyers Artikel könne kaum als wissenschaftliche Arbeit anerkannt werden, sagte Yoshiaki Yoshimi, emeritierter Professor an der Chuo Universität, bei einem von der Bürgergruppe „Fight for Justice“ veranstalteten Online-Seminar am Sonntag.Ramseyers Artikel fehlten entweder Nachweise für seine Behauptungen. Oder es werde mit Nachweisen das Gegenteil begründet. Der Aufsatz sei fehlgeschlagen, hieß es.Ramseyer behauptet in dem Artikel, dass die Trostfrauen des japanischen Militärs Prostituierte gewesen seien, die auf Vertragsbasis gearbeitet hätten.Akane Onozawa, Professorin an der Rikkyo Universität, schrieb in einem am Sonntag veröffentlichten Artikel, dass sich das Trostfrauen-System von der staatlich zugelassenen Prostitution unterscheide, weil das japanische Militär dabei die Federführung gehabt habe. Onozawa gilt als Expertin für das staatlich zugelassene Prostitutionsystem Japans.