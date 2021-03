Präsident Moon lässt sich am 23. März gegen Corona impfen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und seine Gattin Kim Jung-sook werden sich am 23. März vor der Öffentlichkeit mit dem AstraZeneca-Vakzin gegen das Coronavirus impfen lassen.Die Impfung werde zur Teilnahme am G-7-Gipfeltreffen im Juni in Großbritannien, zur Ausreise für unentbehrliche Zwecke, erfolgen, gab Moons Sprecher Kang Min-seok bekannt. Dies entspreche den Impfung-Regelungen der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention.Am 23. März beginnt in Südkorea die Verabreichung des Impfstoffs von AstraZeneca für Senioren im Alter von über 65.Präsident Moon ist 68 und seine Gattin Kim 66 Jahre alt.Das G-7-Gipfeltreffen findet dieses Jahr vom 11. bis 13. Juni in Großbritannien statt. Südkorea, Australien, Indien und die EU sind als Gast eingeladen worden.