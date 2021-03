Südkoreas Außenminister unterstreicht Wichtigkeit der Beziehungen mit USA und China

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Chung Eui-yong hat die Wichtigkeit der Beziehungen mit sowohl den USA als auch China unterstrichen.Die USA seien der erste Verbündete und China sei der wichtigste Handelspartner, erklärte der Chefdiplomat am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap.Chung war im Nachgang des Zwei-plus-Zwei-Treffens der Außen- und der Verteidigungsminister Südkoreas und der USA gefragt worden, ob Seoul nicht unter Druck geraten würde, sich zwischen den USA und China zu entscheiden.Südkorea müsse die Beziehungen mit China in harmonischer Weise entwickeln, dies aber auf der Grundlage der Allianz mit den USA. Zudem wolle Südkorea Anstrengungen der USA und Chinas für einen bilateralen Dialog unterstützen.Dass Südkorea zwischen zwei Ländern wählen müsse, werde niemals vorkommen. Der Chefdiplomat bezeichnete eine solche Wahl als "unmöglichen Ansatz".Weder Washington, noch Peking hätten von Südkorea verlangt, sich zwischen den beiden zu entscheiden, sagte er weiter.