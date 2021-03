Malaysisches Gericht beschließt Auslieferung von Nordkoreaner an die USA - Nordkorea bricht Beziehungen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine diplomatischen Beziehungen mit Malaysia abgebrochen.Grund sei die von einem malaysischen Gericht beschlossene Auslieferung eines nordkoreanischen Geschäftsmannes an die USA, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag.Dem Nordkoreaner wird von den USA Geldwäsche vorgeworfen. Er soll unter Umgehung der UNO-Sanktionen Luxusgüter von Singapur nach Pjöngjang geschleust haben.Das oberste Gericht in Malaysia hatte eine Berufung des Nordkoreaners abgelehnt und entschieden, dass er an die USA ausgeliefert werden könne.Nach nordkoreanischen Angaben handele es sich um eine durch und durch anti-nordkoreanische Konspiration, die durch eine abscheuliche feindselige Politik der USA und eine pro-amerikanische Unterwürfigkeit der malaysischen Behörden hervorgebracht worden sei. Ziel der feindseligen US-Politik sei es, Nordkorea zu isolieren und ersticken, zitierte Yonhap aus einer Meldung der amtlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA.Angesichts der entstandenen ernsthaften Situation erkläre Nordkoreas Außenministerium den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Malaysia, das sich dem Druck der USA gebeugt und einen feindseligen Akt besonderer Tragweite gegen Nordkorea unternommen habe, hieß es weiter.KCNA habe in dem Bericht hervorgehoben, dass der Geschäftsmann an legalen Außenhandelsgeschäften beteiligt gewesen sei. Malaysia müsse Verantwortung für alle Konsequenzen tragen. Die USA müssten einen teuren Preis für ihre Rolle als Manipulator hinter den Kulissen und Schuldige für den Vorfall zahlen, hieß es weiter.