China bekräftigt Engagement für Lösung von Fragen der koreanischen Halbinsel

Photo : YONHAP News

China hat sein Engagement für die Lösung von Fragen der koreanischen Halbinsel bekräftigt.Der Sprecher des Außenministeriums Zhao Lijan sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass China weiterhin eine konstruktive Rolle spielen wolle.Er war um eine Reaktion auf eine Bemerkung des US-Außenministers Antony Blinken während dessen Besuchs in Seoul gebeten worden.Blinken, der gemeinsam mit Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Seoul kam, hatte zuvor am Donnerstag gesagt, dass China eine sehr wichtige Rolle spielen könne, um Nordkorea von einer Denuklearisierung zu überzeugen.Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte hierzu, dass Peking relevanten Fragen der Halbinsel Aufmerksamkeit schenke und den seltenen Impuls für einen Dialog schätze.China wolle den Konflikt mit den betroffenen Ländern gemeinsam handhaben und aktiv nach Kontakten und Diskussionen streben, um Frieden und Stabilität in der Region sicherzustellen, hieß es weiter.