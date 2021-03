UNCTAD rechnet mit 4,7 Prozent Wachstum für Weltwirtschaft, vier Prozent für Südkorea

Photo : Getty Images Bank

Die Weltwirtschaft wird laut einer neuen Prognose der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) dieses Jahr um 4,7 Prozent wachsen.UNCTAD hob in einem Bericht am Donnerstag (Ortszeit) die Wachstumsprognose von 4,3 Prozent im letzten September um 0,4 Prozentpunkte an. Die Anhebung wurde mit der erwarteten Konjunkturerholung dank Covid-19-Impfungen und Konjunkturprojekten einzelner Länder begründet.Unter einzelnen Ländern wurde für China mit 8,1 Prozent die höchste Wachstumsrate prognostiziert. Für die USA wurden 4,5 Prozent Wachstum erwartet, für Europa vier Prozent und für Japan 2,1 Prozent.Südkoreas Wirtschaftsleistung wird der UNCTAD zufolge um vier Prozent zulegen. Die Erholung des privaten Konsums sei infolge des unerwarteten Anstiegs der Infektionszahlen im letzten November und Dezember schleppend gewesen. Jedoch werde ein kräftiges Wachstum bei den Investitionen und Ausfuhren dieses Jahr zu einer Konjunkturerholung führen, hieß es.